Ещё
OnePlus 3 обновят до Android P
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OnePlus 3 обновят до Android P 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания OnePlus подтвердила свои планы по выпуску следующей версии операционной системы Android для смартфонов OnePlus 3 и 3T. Текущая Android 8.0 Oreo вышла для этих смартфонов более чем оперативно — ещё в ноябре 2017 года.
Теперь OnePlus сообщила, что разработчики решили сосредоточить свои усилия на проекте Android P, вместо того, чтобы тратить ресурсы на небольшое обновление Android 8.1.
Отметим, OnePlus 3 дебютировал в июне 2016 года с оболочкой Oxygen OS 3.1 на базе Android 6.0.1 Marshmallow. Смартфон OnePlus 3T вышел в декабре 2016 года.
По словам OnePlus, обновление Android P выйдет сначала для OnePlus 6, потом для OnePlus 5 и 5T, а затем — для OnePlus 3 и 3T. Финальный релиз Android P пока не состоялся, платформа ещё находится на стадии тестирования.
Ferra.ru: последние новости
В WhatsApp появились групповые видеозвонки Telegram представил сервис авторизации Passport Google Ассистент заработал по-русски
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России178
Ждать недолго: когда кончится лето14
Захарова оценила новый «удар» по Крыму174
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца78
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост256
Видео
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение