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DataFabric запустила бесплатный сервис проверки иностранных контрагентов на основе ИИ
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DataFabric запустила бесплатный сервис проверки иностранных контрагентов на основе ИИ 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
DataFabric совместно с Thomson Reuters запустили бесплатный сервис, содержащий справочные данные зарубежных компаний и физических лиц. Об этом руководитель проекта Сергей Исаев рассказал в Facebook.
Технология анализирует информацию из открытой базы и позволяет проследить взаимодействие между компаниями, предпринимателями, а также связанными с ними организациями и лицами. Всего в проекте предоставлены сведения о 5 миллионах компаний и аналогичного числа физических лиц. В качестве базы данных используется открытая база Thomson Reuters PermID.
Например, вот что можно узнать с помощью сервиса о компании Facebook:
Или о структуре работы компании Microsoft:
Напомним, медиакомпания Thomson Reuters образовалась в результате приобретения медиакорпорацией Thomson в апреле 2008 года агентства Reuters, компания работает более чем в 100 странах по всему миру.
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