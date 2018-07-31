DataFabric запустила бесплатный сервис проверки иностранных контрагентов на основе ИИ

DataFabric совместно с Thomson Reuters запустили бесплатный сервис, содержащий справочные данные зарубежных компаний и физических лиц. Об этом руководитель проекта Сергей Исаев рассказал в Facebook.

Технология анализирует информацию из открытой базы и позволяет проследить взаимодействие между компаниями, предпринимателями, а также связанными с ними организациями и лицами. Всего в проекте предоставлены сведения о 5 миллионах компаний и аналогичного числа физических лиц. В качестве базы данных используется открытая база Thomson Reuters PermID.

Например, вот что можно узнать с помощью сервиса о компании Facebook:

Напомним, медиакомпания Thomson Reuters образовалась в результате приобретения медиакорпорацией Thomson в апреле 2008 года агентства Reuters, компания работает более чем в 100 странах по всему миру.