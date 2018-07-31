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Москвичи стали чаще пополнять «Тройку» через мобильное приложение
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Москвичи стали чаще пополнять «Тройку» через мобильное приложение 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Количество операций по пополнению баланса «Кошелька» с помощью приложения «Метро Москвы» ежемесячно растет на шесть процентов, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» стали в 1,5 раза чаще пополнять «Кошелек» транспортной карты «Тройка». В январе этого года с помощью сервиса это делали более 35 тысяч пассажиров, а в июне — уже свыше 50 тысяч", — говорится в сообщении.
При использовании такого тарифа при проходе через турникет с баланса билета «Кошелек» списывается сумма, равная стоимости одной поездки — 36 рублей. При этом пассажиру не нужно стоять в очереди в кассу, если средства на «Тройке» закончились, сообщается на сайте.
"Прирост количества операций по пополнению баланса «Кошелька» с помощью приложения «Метро Москвы» достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам", — приводятся слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Отмечается, что программу лояльности карты «Тройка» запустили уже в июне. Она доступна пассажирам, которые зарегистрировались в программе и используют «Кошелек». Для накопления бонусов и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров. Бонусы будут записаны на «Тройку» независимо от способа оплаты товара или услуги. Накопленные баллы можно использовать при пополнении проездного билета (один балл равен одному рублю).
Мобильное приложение «Метро Москвы» появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Благодаря ему пользователи могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде push-уведомлений. Кроме того, «Метро Москвы» помогает построить маршрут, используя любой городской транспорт и пригородные электрички. Сервис подсказывает, как добраться до конкретной точки, и вычисляет время в пути.
"Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы, к каждой из которых можно построить оптимальный маршрут", — добавляется в сообщении.
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