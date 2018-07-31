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В WhatsApp появилась функция групповых звонков 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: EPA
Мессенджер WhatsApp разрешил пользователям совершать групповые аудио— и видеозвонки, сообщается в блоге компании, передает РБК.
«Наши пользователи тратят на звонки более 2 млрд минут в день. Мы рады сообщить, что групповые аудио— и видеозвонки будут доступны в WhatsApp начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
В WhatsApp рассказали, что в одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. При этом для того чтобы запустить чат с несколькими людьми, сначала нужно позвонить одному из пользователей, а после нажать на кнопку «добавить участников».
Групповые звонки получат end-to-end шифрование, они появятся в последнем обновлении мессенджера для устройств на операционных системах iOS и Android.
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