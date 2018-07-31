Ещё
Пользователи WhatsApp обнаружили жуткий вирус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи WhatsApp обнаружили жуткий вирус 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Абонент под именем Momo появляется в списках контактов пользователей безо всяких причин и отправляет пользователям жуткие новости и фотографии.
Пользователи WhatsApp обнаружили в списке контактов нового абонента под названием Momo, который появляется безо всяких причин и отправляет пользователям новости и фотографии шокирующего содержания. Об этом сообщила газета Bild.
Чаще всего сообщения от бота приходят в три часа ночи. Также робот может и позвонить пользователю по видеосвязи. При этом на экране устройства может появится зловещее изображение существа, которое похоже на девушку-ворону. Как сообщает издание, Momo — это название скульптуры, которая была представлена в Японии в 2016 году. У нее необычное лицо и когтистые ноги-лапы. Эксперты считают, что этот бот — шутка неизвестных хакеров.
Отмечается, что оригинальный номер «Момо», зарегистрированный в Японии, не выходил в онлайн с 11 июля. Не исключается, что могут появится клоны бота. Его обнаружили пользователи из Испании, Мексики и ряда других стран. Не исключено, что все происходящее может быть подготовкой к анонсу нового фильма ужасов.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия вошла в список стран с самым быстрым интернетом Telegram представил сервис Passport для хранения документов Цукерберг потерял почти 17 млн долларов за два часа
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России123
В WhatsApp появилась удобная функция3
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США143
В РФ нашли еще один повод для штрафов73
Порошенко официально обвинили в госизмене361
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение