Пользователи WhatsApp обнаружили жуткий вирус

Абонент под именем Momo появляется в списках контактов пользователей безо всяких причин и отправляет пользователям жуткие новости и фотографии.

Пользователи WhatsApp обнаружили в списке контактов нового абонента под названием Momo, который появляется безо всяких причин и отправляет пользователям новости и фотографии шокирующего содержания. Об этом сообщила газета Bild.

Чаще всего сообщения от бота приходят в три часа ночи. Также робот может и позвонить пользователю по видеосвязи. При этом на экране устройства может появится зловещее изображение существа, которое похоже на девушку-ворону. Как сообщает издание, Momo — это название скульптуры, которая была представлена в Японии в 2016 году. У нее необычное лицо и когтистые ноги-лапы. Эксперты считают, что этот бот — шутка неизвестных хакеров.