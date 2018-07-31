Пользователи WhatsApp обнаружили жуткий вирус 

Абонент под именем Momo появляется в списках контактов пользователей безо всяких причин и отправляет пользователям жуткие новости и фотографии.
Пользователи WhatsApp обнаружили в списке контактов нового абонента под названием Momo, который появляется безо всяких причин и отправляет пользователям новости и фотографии шокирующего содержания. Об этом сообщила газета Bild.
Чаще всего сообщения от бота приходят в три часа ночи. Также робот может и позвонить пользователю по видеосвязи. При этом на экране устройства может появится зловещее изображение существа, которое похоже на девушку-ворону. Как сообщает издание, Momo — это название скульптуры, которая была представлена в Японии в 2016 году. У нее необычное лицо и когтистые ноги-лапы. Эксперты считают, что этот бот — шутка неизвестных хакеров.
Отмечается, что оригинальный номер «Момо», зарегистрированный в Японии, не выходил в онлайн с 11 июля. Не исключается, что могут появится клоны бота. Его обнаружили пользователи из Испании, Мексики и ряда других стран. Не исключено, что все происходящее может быть подготовкой к анонсу нового фильма ужасов.