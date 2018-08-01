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Telegram попал в новый скандал
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Telegram попал в новый скандал 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи мессенджера Telegram публикуют паспортные данные россиян. На это на своей странице в соцсети Facebook обратила внимание создательница портала Rusbase Мария Подлеснова.
По ее словам, если ввести слово «паспорт» в поисковом поле мессенджера, то можно обнаружить несколько каналов, которые публикуют сканы паспортов, идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН) и страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Если следовать «инструкции» Подлесновой, можно обнаружить три канала, которые и впрямь размещают фото документов россиян и их банковских карт, а если расширить поисковый запрос, найдутся каналы, которые и вовсе продают личные данные граждан.
В середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в России, несколько дней спустя Роскомнадзор приступил к ее осуществлению, однако мессенджер продолжает работать до сих пор.
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