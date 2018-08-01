Telegram попал в новый скандал

Пользователи мессенджера Telegram публикуют паспортные данные россиян. На это на своей странице в соцсети Facebook обратила внимание создательница портала Rusbase Мария Подлеснова.

По ее словам, если ввести слово «паспорт» в поисковом поле мессенджера, то можно обнаружить несколько каналов, которые публикуют сканы паспортов, идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН) и страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Если следовать «инструкции» Подлесновой, можно обнаружить три канала, которые и впрямь размещают фото документов россиян и их банковских карт, а если расширить поисковый запрос, найдутся каналы, которые и вовсе продают личные данные граждан.