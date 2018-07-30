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Китайские хакеры отправляли вирусы в конвертах
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Китайские хакеры отправляли вирусы в конвертах 

News.ru 35 минут назад
Американский центр MS-ISAC, специализирующийся на кибербезопасности, сообщил о необычных мошенниках — они отправляли жертвам посылки с опасными CD-дисками.
После предварительного изучения специалисты обнаружили на дисках несколько Word-файлов на севернокитайском языке. Часть из них включала в себя вредоносные скрипты, запуск которых приводил к взлому компьютеров. MS-ISAC также сообщил, что опасные письма были отправлены китайскими хакерами, а их целями стали несколько государственных учреждений.
Эксперты пока не располагают информацией о том, удалось ли хакерам заразить правительственные компьютеры.
Ранее News.ru рассказал, как киберпреступники замаскировали вредоносные приложения в Google Play и получили доступ к данным банковских карт несколько сотен пользователей.
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