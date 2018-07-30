Китайские хакеры отправляли вирусы в конвертах

Американский центр MS-ISAC, специализирующийся на кибербезопасности, сообщил о необычных мошенниках — они отправляли жертвам посылки с опасными CD-дисками.

После предварительного изучения специалисты обнаружили на дисках несколько Word-файлов на севернокитайском языке. Часть из них включала в себя вредоносные скрипты, запуск которых приводил к взлому компьютеров. MS-ISAC также сообщил, что опасные письма были отправлены китайскими хакерами, а их целями стали несколько государственных учреждений.

Эксперты пока не располагают информацией о том, удалось ли хакерам заразить правительственные компьютеры.