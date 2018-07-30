YouTube Premium: какие траты вас ожидают

Премиальная подписка YouTube включает музыку и видео. Помимо сервиса YouTube Music, YouTube Premium предлагает возможность загрузки видеороликов, просмотра фильмов и телепередач через YouTube Originals. В России к слову, стоит в 2,5 раза дешевле, чем в США и Европе — всего 199 рублей в месяц. Кроме того, в течение первого месяца пользователи сервиса могут попробовать YouTube Premium бесплатно. Также есть возможность для семейной подписки. Для семьи из шести человек расходы составят 299 рублей в месяц.

Если вас интересует только потоковое воспроизведение музыки, вы можете слушать музыку YouTube без рекламных перерывов в фоновом режиме за 169 рублей в месяц.

Существует также бесплатный режим с рекламным финансированием. При этом воспроизведение в фоновом режиме невозможно.

Скрытые расходы при подписке

Будьте внимательны при подписке на YouTube Premium с iPhone или iPad. Цена для владельцев этих устройств немного выше. Причина в том, что Apple получает от продажи примерно 30% через Apple Store. Цена на сервисы Youtube, соответственно, будет выше, чтобы и Google получил свою прибыль.

Вы можете загрузить следующие приложения YouTube: YouTube Music для Android, YouTube Music для iPhone и iPad и YouTube Music Webplayer.

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