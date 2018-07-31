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Далеко ли до Вильнюса? Литовское Минобороны призывает жителей не пользоваться «Яндекс. Такси»
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Далеко ли до Вильнюса? Литовское Минобороны призывает жителей не пользоваться «Яндекс. Такси» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Министерство обороны Литвы рекомендует гражданам страны не пользоваться российским приложением «Яндекс. Такси». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национального центра кибербезопасности.
По данным Минобороны, сервис требует предоставить доступ к большому количеству конфиденциальных данных. В частности, «Яндекс. Такси» хочет не только определять геолокацию пользователя, но и иметь возможность активировать камеру и микрофон мобильного устройства.
Литва опасается, что личные данные граждан будут храниться на серверах организации со штаб-квартирой в Москве и в перспективе могут быть переданы российским властям или третьим лицам. Информации требуют действительно много, но говорить о популярности приложения пока рановато, комментирует литовский журналист Витольд Янцис:
— Пользуются ли люди сервисом «Яндекс. Такси»?
— Пока что слишком рано говорить, пользуются жители страны или нет. Компания появилась в прошлый четверг, информации для выводов по популярности пока нет. Я интересовался и наблюдал, за какими правами к обладателям телефонов обращается «Яндекс. Такси», сервис запрашивает практически всю информацию.
В пресс-службе «Яндекс. Такси» подчеркивают, что сервисом управляет зарегистрированная в Нидерландах Yandex.Taxi BV, а обработка и хранение данных проходит в соответствии с нормами EC. В беседе с РБК компания назвала подозрения безосновательными. Благодаря сообщению Минобороны о появлении сервиса в стране теперь знают все, говорит житель Литвы Виталий:
Я думаю, для «Яндекс. Такси» это очень большая реклама. Поверьте, за эту неделю даже живущий в деревне человек узнал о сервисе. Хотя в Литве полно такси-фирм, но теперь вся Литва знает про «Яндекс. Такси». Я, может быть, когда-нибудь даже ради интереса вызову это такси».
Ранее один из депутатов литовского сейма заявил, что деятельность «Яндекс. Такси» угрожает национальной безопасности страны. По его мнению, «в контексте гибридной войны любая информация о состоянии граждан может быть полезна агрессору».
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