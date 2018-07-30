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Китайский язык добавили в мобильное приложение ЦППК
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Китайский язык добавили в мобильное приложение ЦППК 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Теперь расписание электричек в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании доступно на китайском языке, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
«С 30 июля в настройках интерфейса можно выбрать китайский язык», — говорится в сообщении.
Опция выбора иностранного языка в мобильном приложении «Расписание электричек» доступна с июня 2018 года. В настройках пассажир может выбрать и настроить интерфейс на английском, немецком, испанском, а теперь и китайском языках.
На данный момент приложение установили более 70 тысяч пользователей — его можно бесплатно скачать в AppStore и Google Play. Приложение позволяет получать самую актуальную информацию о расписании электропоездов, их маршрутах и стоимости билетов.
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