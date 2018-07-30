Китайский язык добавили в мобильное приложение ЦППК

Теперь расписание электричек в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании доступно на китайском языке, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«С 30 июля в настройках интерфейса можно выбрать китайский язык», — говорится в сообщении.

Опция выбора иностранного языка в мобильном приложении «Расписание электричек» доступна с июня 2018 года. В настройках пассажир может выбрать и настроить интерфейс на английском, немецком, испанском, а теперь и китайском языках.