Мобильное приложение «Расписание электричек» будет доступно на китайском языке

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Центральная пригородная пассажирская компания разработала мобильное приложение «Расписание электричек» на китайском языке. Об этом стало известно 30 июля.

На официальном сайте ЦППК сообщили, что обновления будут полезны для туристов. Они смогут запланировать самостоятельные путешествия по Подмосковью и городам соседних областей.

Кроме китайского, для пользователей ввели функцию пользования на английском, немецком и испанском языках.

На данный момент приложение скачали более 700 тысяч человек. С помощью программы они смогут получить актуальную информацию: стоимость билетов, расписание и маршруты электропоездов.

Напомним, что в городском округе Щербинка функционирует станция Курского направления Московской железной дороги.