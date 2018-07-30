Ещё
Мобильное приложение «Расписание электричек» будет доступно на китайском языке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильное приложение «Расписание электричек» будет доступно на китайском языке 

Администрация городского округа Щербинка 45 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Центральная пригородная пассажирская компания разработала мобильное приложение «Расписание электричек» на китайском языке. Об этом стало известно 30 июля.
На официальном сайте ЦППК сообщили, что обновления будут полезны для туристов. Они смогут запланировать самостоятельные путешествия по Подмосковью и городам соседних областей.
Кроме китайского, для пользователей ввели функцию пользования на английском, немецком и испанском языках.
На данный момент приложение скачали более 700 тысяч человек. С помощью программы они смогут получить актуальную информацию: стоимость билетов, расписание и маршруты электропоездов.
Напомним, что в городском округе Щербинка функционирует станция Курского направления Московской железной дороги.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Ремонт пройдет на территории школы №2122 в Щербинке Капитальный ремонт провели в 157 домах в Новой Москве Жители Щербинки поучаствовали в танцевальном марафоне «Московское долголетие»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео76
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы88
Венедиктов объявил о неожиданном решении51
Россия простила долги другим странам111
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста539
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
00:54
Украина протестует из-за Медведева в Крыму
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение