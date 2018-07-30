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Москва входит в топ-5 городов мира с самой высокой скоростью интернета
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Москва входит в топ-5 городов мира с самой высокой скоростью интернета 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Москва входит в пятерку городов мира по скорости интернета. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько.
«Мы входим в пятерку городов мира по скорости широкополосного доступа. 90% квартир в Москве имеют широкополосный доступ к сети», — сказал А. Горбатько.
Он также отметил, что стоимость доступа в интернет в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке. По его словам, в этом году российская столица стала лидером по развитию электронных сервисов в рейтинге ООН.
«Буквально в этом году по рейтингу ООН Москва заняла первое место по развитию электронных сервисов. Мы не стоим на месте. Москва активно развивается, в настоящее время появляются новые современные технологии, которые, возможно, в ближайшем будущем кардинально изменят тот вид сервисов, которые получают наши жители и гости столицы», — сказал А. Горбатько.
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