Ещё
Наш звездный адрес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наш звездный адрес 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
На лекции в Санкт-Петербургском планетарии слушатели узнают, где во Вселенной находится наша планета, как вернуться домой на Землю, если вы потерялись в космосе, какие планеты и другие астроомические объекты находятся с нами по соседству и какой адрес сообщить другу-инопланетянину, если он хочет отправить вам посылку.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.
Индикатор: последние новости
Жизнь как система автокаталитических реакций Догонит ли Маск Королева? Пирамида Хеопса может концентрировать радиоволны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео80
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы86
Венедиктов объявил о неожиданном решении56
Россия простила долги другим странам124
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста540
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
00:54
Украина протестует из-за Медведева в Крыму
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение