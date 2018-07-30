Наш звездный адрес

На лекции в Санкт-Петербургском планетарии слушатели узнают, где во Вселенной находится наша планета, как вернуться домой на Землю, если вы потерялись в космосе, какие планеты и другие астроомические объекты находятся с нами по соседству и какой адрес сообщить другу-инопланетянину, если он хочет отправить вам посылку.

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