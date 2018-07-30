Жизнь как система автокаталитических реакций

Доктор биологических наук Александр Малкин расскажет, что такое автокаталитические реакции и как они связаны с эволюцией, также он коснется организации эволюционных процессов (от биологических до социальных) и того, как продукт может стимулировать собственное образование, улучшая при этом окружающую среду.

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