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Жизнь как система автокаталитических реакций
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Жизнь как система автокаталитических реакций 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Доктор биологических наук Александр Малкин расскажет, что такое автокаталитические реакции и как они связаны с эволюцией, также он коснется организации эволюционных процессов (от биологических до социальных) и того, как продукт может стимулировать собственное образование, улучшая при этом окружающую среду.
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