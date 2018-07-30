Роскомнадзор заблокировал более 5 тыс. сайтов из-за нарушения авторских прав

В настоящее время ограничен доступ к более 5 тыс. сайтов из-за размещения пиратского контента. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Пять лет исполняется 1 августа со дня вступления в действие законодательных механизмов защиты авторских и (или) смежных прав в сети интернет. На сегодняшний день антипиратское законодательство защищает от незаконного распространения в сети все виды интеллектуальной собственности, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии. За пять лет действия этой нормы в Роскомнадзор поступило 3 тыс. 702 определения Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты объектов авторских и (или) смежных прав в интернете», — говорится в сообщении.

Также за этот период поступило 8 тыс. 454 заявления правообладателей в рамках уже имеющихся определений Мосгорсуда. В общей сложности определения Мосгорсуда и заявления правообладателей касались 116 тыс. 298 сайтов или страниц сайтов.

«Подавляющее большинство интернет-ресурсов после получения уведомления Роскомнадзора с требованием устранить нарушение закона удаляют пиратские копии фильмов, музыки и так далее. На текущий момент доступ ограничивается лишь к 8% сайтов или страниц сайтов (5 тыс. 58), в отношении которых принимались антипиратские меры. Владельцы остальных (60 тыс. 834) самостоятельно приняли меры по ограничению доступа к пиратскому контенту, не дожидаясь блокировки. За этот же период на основании 992 определений Мосгорсуда об отмене предварительных обеспечительных мер Роскомнадзором прекращены меры реагирования в отношении 15 тыс. 534 ресурсов из ранее блокируемых», — указано в сообщении.

Отмечается, что антипиратское законодательство было дополнено новыми нормами. Так, с 1 мая 2015 г. действует ст. 15.6 Федерального закона №149-ФЗ, которая позволяет на основании решений Мосгорсуда на постоянной основе ограничивать доступа к сайтам, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав.

«За все время работы нормы в Роскомнадзор поступило 311 решений Мосгорсуда о постоянном ограничении доступа к 1 тыс. 194 интернет-ресурсам», — уточняется в сообщении.

Кроме того, с 1 октября 2017 г. действует норма об ограничении доступа на основании решения Минкомсвязи к «зеркалам» пиратских сайтов, заблокированных ранее Мосгорсудом на постоянной основе.

«Сегодня на основании 2 тыс. 445 решений Минкомсвязи доступ ограничивается к 2 тыс. 448 «зеркалам» сайтов, заблокированных на постоянной основе», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также с 1 октября 2017 г. поисковым сервисам запрещено показывать в поисковой выдаче интернет-ресурсы, заблокированные на постоянной основе, и их «зеркала».