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Роскомнадзор заблокировал 226 страниц продававших алкоголь сайтов
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Роскомнадзор заблокировал 226 страниц продававших алкоголь сайтов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начиная с 15 июня Роскомнадзор заблокировал 226 страниц сайтов с информацией о дистанционной продаже алкоголя, сообщила пресс-служба регулятора.
«На территории России на сегодняшний день ограничивается доступ к 226 интернет-страницам с информацией о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции», —сообщила пресс-служба.
Ведомство также направило уведомления об удалении противоправной информации еще 68 сайтам и провайдерам хостинга. В случае неудаления информации в установленный срок Роскомнадзор заблокирует ресурсы.
Норма о внесудебном ограничении доступа к размещенной в интернете информации о дистанционной продаже алкоголя в розницу начала действовать 15 июня 2018 года. Роскомнадзор вносит ресурсы в Единый реестр запрещенных сайтов на основании решений федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Ограничение доступа на территории России к таким интернет-ресурсам осуществляется на основании пп. «е» п. 5 ст. 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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