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Роскомнадзор заблокировал 226 сайтов, продававших алкоголь
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Роскомнадзор заблокировал 226 сайтов, продававших алкоголь 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 220 сайтов с информацией о дистанционной продаже алкоголя были заблокированы за последние полтора месяца, когда стала действовать норма о такой внесудебной блокировке, сообщает Роскомнадзор.
"Согласно законодательной норме, вступившей в силу с 15 июня 2018 года, на территории России на сегодняшний день ограничивается доступ к 226 интернет-страницам с информацией о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции", — говорится в сообщении.
Владельцам еще 68 сайтов и провайдерам хостинга ведомство направило уведомления об удалении противоправной информации, в случае отказа эти ресурсы также будут заблокированы.
Механизм ограничения доступа к размещенной в интернете информации о дистанционной продаже алкоголя начал действовать 15 июня 2018 года. Сайты подобной тематики вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов на основании решений Росалкогольрегулирования.
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