Роскомнадзор заблокировал 226 сайтов, продававших алкоголь

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Более 220 сайтов с информацией о дистанционной продаже алкоголя были заблокированы за последние полтора месяца, когда стала действовать норма о такой внесудебной блокировке, сообщает Роскомнадзор

"Согласно законодательной норме, вступившей в силу с 15 июня 2018 года, на территории России на сегодняшний день ограничивается доступ к 226 интернет-страницам с информацией о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

Владельцам еще 68 сайтов и провайдерам хостинга ведомство направило уведомления об удалении противоправной информации, в случае отказа эти ресурсы также будут заблокированы.

Механизм ограничения доступа к размещенной в интернете информации о дистанционной продаже алкоголя начал действовать 15 июня 2018 года. Сайты подобной тематики вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов на основании решений Росалкогольрегулирования.