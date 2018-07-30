«Ростелеком» предлагает принципиально новые тарифы мобильной связи

«Ростелеком» предлагает принципиально новые тарифы мобильной связи «Вызов» для малого бизнеса, сообщает пресс-служба компании.

««Ростелеком» запустил единую федеральную тарифную линейку мобильной связи «Вызов» с безлимитными голосовыми звонками на всех операторов России и популярными сервисами с обнулённым трафиком мобильного интернета. Предложение разработано специально для компаний малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Новое предложение будет особенно выгодно компаниям, которые оплачивают сотрудникам мобильную связь по тарифам для физических лиц. Подключение для предпринимателя возможно от одного номера, как с новым номером, так с бесплатным сохранением и переводом своего текущего номера в сеть «Ростелекома». Подключить к тарифам можно всех своих сотрудников и членов своей семьи.

Для удобства оплаты разработаны тарифы с фиксированным бюджетом на услуги связи от 400 руб. до 1 500 руб., одинаковые во всех регионах запуска, различающиеся пакетами мобильного трафика и принципами расходования безлимитных звонков на всех операторов.

В новой тарифной линейке предусмотрена постоплатная система и перенос неизрасходованных гигабайт трафика мобильного интернета на следующий месяц.