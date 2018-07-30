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Оплатить капремонт в Югре можно через смартфон
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Оплатить капремонт в Югре можно через смартфон 

АиФ Югра 5 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Югре появилось мобильное приложение для оплаты капремонта, которое будет доступно на платформах App Store и Google Play.
По данным службы информации ОТРК «Югра», чтобы воспользоваться приложением необходимо просто пройти регистрацию. В дальнейшем, на телефон собственника будут приходить квитанции, которые он сможет оплачивать в два клика.
Выпустить приложение Югорский фонд капитального ремонта планирует уже в конце июля этого года. Новая программа для оплаты взносов на капремонт через мобильные устройства будет называться «ЮФКР-онлайн».
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