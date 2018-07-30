Оплатить капремонт в Югре можно через смартфон

Югре появилось мобильное приложение для оплаты капремонта, которое будет доступно на платформах App Store и Google Play.

По данным службы информации ОТРК «Югра», чтобы воспользоваться приложением необходимо просто пройти регистрацию. В дальнейшем, на телефон собственника будут приходить квитанции, которые он сможет оплачивать в два клика.

Выпустить приложение Югорский фонд капитального ремонта планирует уже в конце июля этого года. Новая программа для оплаты взносов на капремонт через мобильные устройства будет называться «ЮФКР-онлайн».