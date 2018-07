Netflix запускает новый способ продвижения контент: иконка вашего профиля

Netflix уже использует любую возможность выделить свой оригинальный контент и фильмы в приложении, на сайте и экранных меню. Теперь еще будут использоваться иконки профиля, которые пользователи Netflix используют для доступа к их аккаунтам.

В ближайшие несколько недель сервис запустит более 100 новых иконок, включая персонажей оригинальных сериалов Netflix, включая «Stranger Things», «Orange Is the New Black, „Fuller House“, „Queer Eye“, „Money Heist“, „One Day at a Time“, „Unbreakable Kimmy Schmidt“, „Marvel’s Luke Cage“, „Bright“ и „Okja“.

»Мы знаем, что фильмы и сериалы Netflix — больше, чем просто что-то, что вы смотрите для время препровождения», — написала в блоге директор Nretflix по продуктовым инновациям, Кэти Конк, — «Истории — и герои в них — это и ваши герои, враги, закадычные друзья и многое другое. Мы рады, что можем дать вам возможность выразить свои пристрастия и сделать вашу связь с Netflix более уникальной».

Netflix по-прежнему не будет позволять пользователям использовать их собственные картинки в профайлах, как в социальных сетях.

Безусловно, возможность поставить картинку, скажем Crazy Eyes от «OITNB» или одну из детей «Stranger Things» в качестве картинки вашего профиля по большей части приятный бонус от Netflix для поклонников шоу. Но в том же время — это способ привлечь внимание пользователей к собственному программированию Netflix и заставить их стримить больше часов видео.

До настоящего момента набор иконок, который был доступен пользователям Netflix, включал улыбающиеся лица на разных цветовых подложках, панду, пингвина, одноглазого монстра и усатую фигуру в солнечных очках.

Netflix впервые запустил профайлы в августе 2013 году, дав возможность заводить до 5 профайлов на одном аккаунте, чтобы члены домохозяйства (или ваш приятель, с которым вы делите аккаунт) могли видеть свои собственные рекомендации и список избранного.

Пользователи также смогут вводить возрастные лимиты в индивидуальных профайлах, чтобы ограничивать контент, просматриваемый детьми. (При этом профайл не защищен паролем. Родители должны убедиться, что ребенок использует только корректный профайл) Кроме того, можно настроить и кастомизировать профайлы Netflix под разные настроения, например «мелодраму» или «триллеры».

ИСТОЧНИК: Variety