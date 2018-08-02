Apple раскрыла дизайн нового iPad Pro в коде iOS 12 

В коде iOS 12 нашли изображение нового iPad Pro.
Соответствующая иконка с изображением будущего поколения планшетов от Apple была замечена в разделе с аккумулятором.
Кажется, все слухи разом подтвердились. Планшет лишится кнопки Home и станет безрамочным. Ну почти.
Что ещё очень любопытно, так это отсутствие выреза в экране планшета. Поскольку iPad лишится физической кнопки «Домой», ему на смену придёт сканер Face ID. И будет очень круто, если устройству хватит толщины имеющихся рамок для внедрения сканера распознавания лиц.