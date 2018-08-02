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Apple намекнула на iPad Pro с тонкими рамками и FaceID, но без «брови» и домашней кнопки
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Apple намекнула на iPad Pro с тонкими рамками и FaceID, но без «брови» и домашней кнопки 

Ferra.ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Следующий планшет iPad Pro обзаведётся тонкими рамками и системой распознавания пользователя по лицу FaceID, лишившись фирменной домашней кнопки. Намёки на это обнаружены в последней бета-версии iOS 12.
В пятой бета-версии iOS 12 для разработчиков появилась новая иконка для iPad, существенно отличающаяся от предшественника. Она демонстрирует тонкие рамки экрана и отсутствие домашней кнопки. При этом у экрана отсутствует вырез в стиле iPhone X. Также в коде прошивки имеются упоминания функции Face ID.
Ранее в пятой бета-версии iOS 12 для разработчиков были обнаружены улики, подтверждающие поддержку двух SIM-карт у iPhone 2018 года и специального горизонтального режима в стиле iPad у iPhone X Plus.
Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.
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