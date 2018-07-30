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Министерство обороны Литвы рекомендовало не использовать «Яндекс. Такси»
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Министерство обороны Литвы рекомендовало не использовать «Яндекс. Такси» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Национальный центр по кибербезопасности при министерстве обороны Литвы рекомендовал не использовать сервис «Яндекс. Такси» из-за того, что приложение якобы имеет возможность удаленного управления смартфонами пользователей, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.
«По умолчанию этот сервис требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных и разрешений на использование функций устройств пользователей», — отмечается в сообщении регулятора. Среди прочего приложение, считают в Минобороны Литвы, может активировать камеру и микрофон устройства, а также использовать список контактов и управлять вызовами с устройств пользователей.
В настоящий момент центр проводит «анализ безопасности» сервиса, утверждается в сообщении.
«Пока конкретные факты не будут определены в отношении безопасности мобильного устройства, Национальный центр по кибербезопасности рекомендует не устанавливать его на существующее оборудование», — отмечает Минобороны страны, подчеркивая, что в большей степени это касается государственных служащих и сотрудников органов национальной обороны.
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