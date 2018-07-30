Узнайте свой «Дизайн человека» на Рамблер/гороскопах

Хотите узнать ответ на ваш личный главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого? Теперь это возможно с новым сервисом «Дизайн человека» на Рамблер/гороскопах! Дизайн человека является молодым, но перспективным направлением. Оно подробно расскажет, какой вы есть на самом деле и в чем заключается ваша истинная индивидуальность и предназначение. Простое понимание себя и своей внутренней природы позволит принимать правильные для вас решения.

В последние годы идея о Дизайне человека набрала огромную популярность. Согласно ей на личность и даже судьбу каждого человека влияет не только знак зодиака или имя, а точная дата и даже время рождения. На основании этих данных можно составить уникальную персональную карту (бодиграф), умелая расшифровка которой доступно раскрывает характер, особенности и ценности человека. Но главное, знание своего бодиграфа дает возможность понять и принять себя, найти ключ к полной гармонии, научиться жить в удовольствие и добиваться успеха в делах. Дизайн человека раскроет вам глаза на самого себя. При этом бодиграф не является астрологическим прогнозом или предсказанием, которое составляют астрологи — результат вычисляется по методике, состоящей из совокупности научных методов и положений множества учений.

Рамблер

Для получения индивидуального бодиграфа на Рамблер/гороскопах нужно указать дату, место и максимально точное время рождения. Вам не придется ждать, пока специалисты составят вашу личную карту — сервис мгновенно рассчитает и предоставит вам готовый результат.

Рамблер

Разобраться со всеми элементами бодиграфа без долгого обучения было бы невозможно, поэтому Рамблер предлагает сразу же получить бесплатную расшифровку персональной карты. Даже этой информации будет достаточно, чтобы узнать особенности личности, свое предназначение и стратегию по жизни, как умело использовать свои сильные стороны, понять свои страхи и слабости и прожить жизнь в гармонии с окружающими и с самим собой.

Рамблер

Например, вот так выглядит описание любовных отношений одного из типов согласно Дизайну человека в ознакомительной расшифровке:

Вам следует помнить: в любви, как и в делах, вы всегда сталкиваетесь с соблазном сделать активный первый шаг. И вы, действительно, можете его себе позволить, но, пожалуйста, повремените с быстрым развитием отношений. Не гоняйтесь за предметом вашей страсти, отпустите педаль газа, просто побудьте какое-то время рядом с вашим идеалом. В процессе общения вы поймаете тот самый «момент истины» и точно определите для себя — нужен ли вам этот человек и стоит ли добиваться большего.

Рамблер

Для тех, кто хочет получить углубленное толкование бодиграфа с подробным описанием особенностей, мы, с помощью сервиса-партнера Humandesignx.com, предоставляем полную расшифровку за 999 рублей. Она представляет собой настоящую энциклопедию вашего типа согласно Дизайну человека, к которой можно обращаться в любых жизненных ситуациях.