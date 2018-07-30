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Жителям Литвы посоветовали не пользоваться «Яндекс. Такси»
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Жителям Литвы посоветовали не пользоваться «Яндекс. Такси» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 30 июл — РИА Новости. Приложение для смартфонов Яндекс. Такси" создает условия для незаконного сбора информации о лицах, которые им пользуются, утверждает пресс-служба Минобороны балтийской республики со ссылкой на данные Национального центра по кибернетической безопасности при Минобороны Литвы.
На прошлой неделе в Литве заработал сервис «Яндекс. Такси». Некоторые литовские политики уже обратились в департамент по государственной безопасности (ДГБ) с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах.
"Национальный центр по кибербезопасности при Минобороны Литвы информирует, что с 26 июля этого года в Литве широко распространяется программка для цифровых устройств «Яндекс. Такси». По умолчанию этот гаджет требует доступ к большому количеству конфиденциальных данных и разрешений на использование некоторых функций устройства", — говорится в сообщении.
По утверждению ведомства, приложение требует получить возможность активировать камеру и микрофон, использовать список контактов, осуществлять управление звонками и услугами смс, установить место пребывания устройства (GPS) и так далее. «Эти требования „Яндекс. Такси“, возможно, создают условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство в связи с их безопасностью», — утверждает центр.
Пока не будут установлены конкретные факты о безопасности мобильного приложения, рекомендуется не устанавливать на информационные носители данную программу. «Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах госслужащих и должностных лиц, сотрудников системы обороны», — добавляет ведомство.
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