«Яндекс. Такси» ответил на обвинения в незаконном сборе данных в Литве 

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сервис онлайн-заказа такси «Яндекс. Такси» заявляет, что осуществляет обработку и хранение данных пользователей в соответствии с законами EC, поэтому считает безосновательными обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных.
На прошлой неделе в Литве заработал сервис «Яндекс. Такси». Некоторые литовские политики уже обратились в департамент государственной безопасности (ДГБ) с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах.
Кроме того, национальный центр кибербезопасности при минобороны Литвы рекомендовал не жителям страны не пользоваться приложением «Яндекс. Такси», поскольку оно создает «условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство в связи с их безопасностью».
В «Яндекс. Такси» заявляют, что сервис работает в соответствии с законодательством ЕС, и считает безосновательными обвинения Литвы. «Сервисом „Яндекс. Такси“ в Литве управляет наша материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. Обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, GDPR. Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.