«Яндекс. Такси» ответил на обвинения в незаконном сборе данных в Литве

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Сервис онлайн-заказа такси «Яндекс. Такси» заявляет, что осуществляет обработку и хранение данных пользователей в соответствии с законами EC, поэтому считает безосновательными обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных.

На прошлой неделе в Литве заработал сервис «Яндекс. Такси». Некоторые литовские политики уже обратились в департамент государственной безопасности (ДГБ) с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах.

Кроме того, национальный центр кибербезопасности при минобороны Литвы рекомендовал не жителям страны не пользоваться приложением «Яндекс. Такси», поскольку оно создает «условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство в связи с их безопасностью».