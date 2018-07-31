Эстония, в отличие от Литвы, не против работы «Яндекс. Такси»

ТАЛЛИН , 31 июл — РИА Новости Эстония , в отличие от Литвы , не против работы в республике российского сервиса «Яндекс. Такси», заявил во вторник глава отдела кибербезопасности департамента государственных инфосистем Тыну Таммер.

На прошлой неделе в Литве заработал сервис «Яндекс. Такси». Некоторые литовские политики уже обратились в департамент по государственной безопасности (ДГБ) с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах. В «Яндекс. Такси» заявляют, что сервис работает в соответствии с законодательством ЕС , и считает безосновательными обвинения Литвы.

"Департамент государственных инфосистем не столь категоричен, как наши литовские коллеги, и никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в том числе служащим госучреждений. Но, разумеется, при использовании того или иного приложения необходимо аккуратно обращаться с собственными данными", — заявил Таммер порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, запросы на получение доступа не означают, что всеми полученными данными непременно воспользуются. «Если у вас запрашивают разрешение на доступ к неразумно большому количеству конфиденциальной информации, к этому стоит отнестись критически и с осторожностью», — отметил Таммер.

Сервис «Яндекс. Такси» начал работу в Таллине в мае нынешнего года.