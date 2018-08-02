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Владельцам карт ОТП Банка стал доступен Google Pay
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Владельцам карт ОТП Банка стал доступен Google Pay 

Банки.ру 24 минуты назад
Фото: mobiguru.ru
Владельцам карт ОТП Банка, использующим мобильные устройства на операционной системе Android с функцией беспроводной передачи данных (NFC), стал доступен сервис Google Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Зарегистрировав карту ОТП Банка в сервисе, клиенту не придется носить ее с собой. Покупки могут быть оплачены в два клика.
Важным аспектом осуществления трансакций через Google Pay по картам Mastercard является высокий уровень защиты данных, поскольку все реквизиты и другие данные хранятся в зашифрованном виде.
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