Ещё
Хоум Кредит Банк запустил Google Pay
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Хоум Кредит Банк запустил Google Pay 

Банки.ру 49 минут назад
Фото: iguides.ru
Клиенты Хоум Кредит Банка с 31 июля могут пользоваться мобильным платежным сервисом Google Pay, говорится в сообщении кредитной организации. Сервис позволяет расплачиваться во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи.
«К Google Pay можно привязать совместимые с сервисом действующие карты Банка Хоум Кредит (кредитные, дебетовые, виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Google Pay клиенты по-прежнему будут получать кешбэк баллами за любую покупку», — отмечается в пресс-релизе.
В банке уточняют, что Google Pay работает на устройствах с операционной системой Android 5.0 или выше и поддержкой технологии бесконтактной оплаты NFC.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Yota запустила простой конструктор для планшета Банк «Зенит» запустил Google Pay для держателей карт Mastercard Банк «Открытие» запустил информирование клиентов через соцсеть «ВКонтакте»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав126
Лукашенко после «инсульта» появился на публике17
В Подмосковье рухнул пешеходный мост116
Запашный экстренно госпитализирован25
Внуки Исмаилова живут в нищете34
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение