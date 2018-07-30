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ГД выделила 4 млн на изучение зарубежного опыта регулирования соцсетей
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ГД выделила 4 млн на изучение зарубежного опыта регулирования соцсетей 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
ГД объявила конкурс на изучение вопроса о правовом регулировании соцсетей с учётом опыта зарубежных стран.
Как пишет «Коммерсантъ», конкурс на проведение исследования за четыре миллиона рублей Госдума разместила 27 июля. Победителя конкурса определят 30 августа. Ему предстоит выявить «механизм взаимодействия государства как регулятора с владельцами и пользователями соцсетей в других странах» и разработать предложения по совершенствованию российского законодательства.
«В связи с ростом популярности соцсетей среди граждан остро встал вопрос о необходимости законодательного урегулирования отношений в соцсетях», — говорится в техническом задании. По данным заказчиков, 89% россиян общаются в социальных сетях, поэтому «требуется актуальное современным реалиям формирование и совершенствование норм, регламентирующих особенности правоотношений в соцсетях».
Напомним, в июле 2017 года депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму законопроект о регулировании соцсетей. Они предложили обязать «оператора социальной сети» удалять любой противоправный контент по заявлению любого интернет-пользователя. Инициатива в её текущем виде не нашла поддержки в администрации президента и в Госдуме.
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