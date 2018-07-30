Ещё
Банк «Открытие» запустил информирование клиентов через соцсеть «ВКонтакте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Открытие» запустил информирование клиентов через соцсеть «ВКонтакте» 

Банки.ру 8 часов назад
Банк «Открытие» предлагает клиентам новый сервис информирования — мессенджер социальной сети «ВКонтакте» (ВК), сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь клиенты смогут не только получать информацию обо всех операциях по своему карточному счету в привычном для них канале, но также задать интересующие их вопросы специалистам банка и получить ответ в режиме онлайн», — говорится в сообщении.
Продуктовый виджет
Возможность подключиться к ВК будет у всех клиентов, получивших соответствующее уведомление в мессенджере. При отсутствии подключения к Интернету уведомления об операциях продолжат приходить по СМС.
Конфиденциальность информации, переданной через мессенджер, будет сохранена, отмечают в банке.
Помимо мессенджера ВК, в «Открытии» также продолжит действовать информирование через СМС, Viber и Push-уведомления в мобильном банке.
Банки.ру: последние новости
Yota запустила простой конструктор для планшета Банк «Русский Стандарт» выпустил большое обновление для мобильного приложения QIWI запустила сервис проверки платежа с помощью QR-кодов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня11
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко123
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
Россиянам окончательно испортили лето54
«Армата» оказалась ненужной российской армии146
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение