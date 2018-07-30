Банк «Открытие» запустил информирование клиентов через соцсеть «ВКонтакте»

Банк «Открытие» предлагает клиентам новый сервис информирования — мессенджер социальной сети «ВКонтакте» (ВК), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты смогут не только получать информацию обо всех операциях по своему карточному счету в привычном для них канале, но также задать интересующие их вопросы специалистам банка и получить ответ в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

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Возможность подключиться к ВК будет у всех клиентов, получивших соответствующее уведомление в мессенджере. При отсутствии подключения к Интернету уведомления об операциях продолжат приходить по СМС.

Конфиденциальность информации, переданной через мессенджер, будет сохранена, отмечают в банке.

Помимо мессенджера ВК, в «Открытии» также продолжит действовать информирование через СМС, Viber и Push-уведомления в мобильном банке.