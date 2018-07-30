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«Сбербанк» запустил сервис доставки товаров для малого бизнеса
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«Сбербанк» запустил сервис доставки товаров для малого бизнеса 

RB.ru 8 часов назад
Услуги сервиса «под ключ» будут доступны по всей стране, в том числе курьерская доставка, хранение, комплектация и обработка заказов.
Сбербанк также прадлагает клиентам бесплатную техподдержку для интеграции сайта или интернет-магазина с сервисом доставки.
Сейчас сервис доступен клиентам из Москвы, Казани, Воронежской и Новосибирской областей на сайте «Сбербанка», также для предпринимателей из Московской области услуги представлены на сайте отдельно.
Доставка осуществляется в любые города РФ. География подключения регионов будет расширяться, добавили в пресс-службе.
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