«Сбербанк» запустил сервис доставки товаров для малого бизнеса

Услуги сервиса «под ключ» будут доступны по всей стране, в том числе курьерская доставка, хранение, комплектация и обработка заказов.

Сбербанк также прадлагает клиентам бесплатную техподдержку для интеграции сайта или интернет-магазина с сервисом доставки.

Сейчас сервис доступен клиентам из Москвы Казани , Воронежской и Новосибирской областей на сайте «Сбербанка», также для предпринимателей из Московской области услуги представлены на сайте отдельно.