Ещё
Живые фото подтвердили дизайн нового флагмана Google
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Живые фото подтвердили дизайн нового флагмана Google 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 XL, пока не представленного производителем официально. Фото опубликовал один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.
На них представлен Google Pixel 3 XL в белом корпусе. К сожалению, смартфон не загружается, поскольку данные на нём были удалённо удалены Google.
Фото показывают основные особенности дизайна будущего фирменного флагмана Google, включая тонкие рамки вокруг дисплея с «бровью», сканер отпечатков пальцев на задней панели и одинарную основную камеру, что несколько разочаровывает на фоне засилья двойных камер даже у недорогих моделей.
Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.
Ferra.ru: последние новости
Telegram представил сервис авторизации Passport Google Ассистент заработал по-русски Яндекс снова выдаёт тайны пользователей Google Docs
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве215
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле299
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста321
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости11
Украина проиграла России в ВТО49
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение