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«Одноклассники» запустили бесплатный обучающий портал для бизнеса
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«Одноклассники» запустили бесплатный обучающий портал для бизнеса 

RB.ru 8 часов назад
Фото: RB.ru
Портал «ОК для бизнеса» будет полезен как компаниям и предпринимателям, только планирующим рекламировать в «Одноклассниках» свои товары и услуги, так и опытным рекламодателям, желающим протестировать новые инструменты и рекламные возможности соцсети.
Портал включает в себя несколько блоков. В блоке «Реклама» представлены все доступные рекламные форматы соцсети, примеры их использования рекламодателями и инструкции по созданию эффективной кампании по продвижению.
В разделе «Инструменты» собраны различные возможности для развития группы бизнеса в «Одноклассниках»: от создания интернет-магазина на своей странице с продвижением товаров до использования аналитики, а также приложений для вовлечения подписчиков — с рассылками, тестами, опросами, которые позволяют более широко взглянуть на мотивацию пользователей.
В разделе «Помощь» можно найти ответы на вопросы, связанные с настройкой рекламных и бизнес инструментов, а также самые часто задаваемые вопросы про аудиторию соцсети, ее активность и пользовательские предпочтения.
На обучающем портале также рассказаны истории успеха и успешные кейсы компаний, проводивших рекламные кампании в соцсети. В «Одноклассниках» обещают, что раздел будет регулярно пополняться новыми историями.
Кроме того, на портале доступен бесплатный онлайн-курс для SMM-специалистов, разработанный совместно «Одноклассниками» и школой «Икра». Курс включает 21 видеоурок по SMM-стратегии, созданию сообщества в соцсети, его продвижению и работе с настройками рекламы.
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