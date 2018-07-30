Чего ждет волгоградский бизнес от мобильной связи сегодня?

На что важно обращать внимание при выборе корпоративной связи предпринимателю и как мобильные операторы реагируют на запросы бизнеса, — в материале «АиФ-Волгоград»

81% российских интернет-пользователей использует мобильный интернет, выяснил аналитический центр НАФИ. Немало среди них и тех, кто выходит в сеть по долгу службы — отправить документы по электронной почте, связаться с коллегами в мессенджере, заглянуть в навигатор, чтобы добраться до партнеров на деловую встречу. А кто-то занимается интернет-бизнесом, к примеру, имеет онлайн-магазин, или продвигает свой товар или услуги через соцсети, ведя в них группы и отвечая клиентам. По данным аналитиков НАФИ, мобильный интернет в работе использует почти 50% сотрудников российских компаний. Специальные корпоративные тарифы мобильной связи позволяют сократить расходы и автоматизировать рабочие процессы.

Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал потребности корпоративных клиентов и пришел к выводу, что они хотят активнее пользоваться мобильным интернетом, иметь более выгодные условия в поездках по России и платить только за действительно необходимые им услуги. Так, например, объем интернет-трафика, который потребляют корпоративные клиенты компании, за год вырос в 6,8 раз. Помимо этого, увеличилось число звонков по России — за 5 месяцев количество совершенных вызовов составило на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В ответ на этот запрос оператор изменил архитектуру тарифных планов и дополнил их новыми возможностями.

В новой линейке «Мой бизнес» оператор предложил B2B-клиентам бесплатные звонки внутри сети, больший объем интернета, единые условия в поездках по стране без подключения дополнительных опций и не только.

Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым Севастополя ) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях клиенты смогут пользоваться связью по расценкам домашнего региона.

Как и на тарифах для частных клиентов, оператор добавил в корпоративные предложения безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассникам», WhatsApp, Viber и «ТамТам». Корпоративные клиенты могут также без ограничений пользоваться услугами сервисов « Яндекс . Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт».

Tele2 также сохранила сервис переноса неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц. Абоненты могут перенести на следующий период неиспользованные минуты и гигабайты.