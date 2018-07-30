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QIWI запустила сервис проверки платежа с помощью QR-кодов
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QIWI запустила сервис проверки платежа с помощью QR-кодов 

Банки.ру 9 часов назад
В терминалы QIWI внедрены QR-коды для проверки статусов платежей. Информация о статусе платежа доступна пользователям в режиме онлайн, не отходя от терминала, сообщает пресс-служба компании.
«Теперь на странице завершения платежа любого QIWI терминала и в чеке печатается уникальный QR-код с данными платежа, с помощью которого плательщик может узнать текущий статус обработки трансакции. Для этого достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона или отправить четкое фото QR-кода на адрес
qr@qiwi.com. Информация о статусе обработки платежа в режиме реального появится по ссылке (при сканировании) либо придет в ответном письмо (при отправке)», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно и распространяется на всю сеть терминалов QIWI по всей России при совершении платежей в адрес операторов сотовой связи и пополнении QIWI кошелька, уточняют в компании.
Другие возможности проверки статуса при обращении в кол-центр QIWI или через форму на сайте остаются по-прежнему доступны пользователям.
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