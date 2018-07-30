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Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9
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Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9 

iPhones.ru 9 часов назад
Фото: iPhones.ru
Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9В последнее время в сети появлялось много утечек, связанных с дизайном Samsung Galaxy Note9. Теперь стала известна и цена новинки.
Фотографии со стоимостями новинки в Индонезии опубликовал один из пользователей Twitter.
Во-первых, изображение рассекретило названия цветов флагмана: Mystic Black, Engineered Blue и Artisan Copper. Во-вторых, согласно промо-баннеру, Samsung Galaxy Note 9 на 128 GB будет стоить 13,5 млн индонезийских рупий — это около $936. Galaxy Note 9 на 512 ГБ будет дороже на 4 млн индонезийских рупий — около $1214.
По всей видимости, версии на 64 ГБ встроенной памяти не предусмотрено.
Кроме того, на старте продаж в Индонезии пользователи могут получить бесплатный телевизор Samsung Smart TV 40″. Скорее всего, это только местная реклама. Весьма вероятно, что Note 9 будет поставляться с подарками в США, возможно, включая бесплатные часы Gear S3.
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