Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9

Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9В последнее время в сети появлялось много утечек, связанных с дизайном Samsung Galaxy Note9. Теперь стала известна и цена новинки.

Фотографии со стоимостями новинки в Индонезии опубликовал один из пользователей Twitter.

Во-первых, изображение рассекретило названия цветов флагмана: Mystic Black, Engineered Blue и Artisan Copper. Во-вторых, согласно промо-баннеру, Samsung Galaxy Note 9 на 128 GB будет стоить 13,5 млн индонезийских рупий — это около $936. Galaxy Note 9 на 512 ГБ будет дороже на 4 млн индонезийских рупий — около $1214.

По всей видимости, версии на 64 ГБ встроенной памяти не предусмотрено.