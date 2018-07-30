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Google готовит важное обновление Gmail для Android. Что изменится?
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Google готовит важное обновление Gmail для Android. Что изменится? 

Android Insider 48 минут назад
Фото: Android Insider
На прошлой неделе Google показала апдейт почтового клиента Gmail. Приложение получило улучшенный быстрый поиск писем, функцию быстрого доступа к вложениям и ручную настройку количества отображаемых сообщений на главном экране. Детали следующего обновления раскрыли программисты.
Информацию нашли в коде приложения версии 8.7.15, сообщает Android Police. Нововведения в APK не гарантируют их реализацию для всех пользователей в будущем, но обычно прогнозы сбываются.
Новая функция Gmail
Скоро Gmail для Android научится планировать отправку писем. На это намекают соответствующие строки кода.
Это значит, что владельцы Android-устройств смогут указывать время, когда почтовый клиент отправит письмо. Нововведение наверняка оценят офисные сотрудники. Например, в пятницу вечером нужное письмо получится запланировать на утро понедельника. Так важный текст не потеряется в ящике входящих за выходные, а коллега обязательно его увидит.
Загрузить приложение прямо сейчас получится по ссылке. В противном случае можно дождаться официального обновления.
Впечатлениями по традиции делимся в Телеграм-чате AndroidInsider.
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