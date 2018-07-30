Google готовит важное обновление Gmail для Android. Что изменится?

На прошлой неделе Google показала апдейт почтового клиента Gmail. Приложение получило улучшенный быстрый поиск писем, функцию быстрого доступа к вложениям и ручную настройку количества отображаемых сообщений на главном экране. Детали следующего обновления раскрыли программисты.

Информацию нашли в коде приложения версии 8.7.15, сообщает Android Police. Нововведения в APK не гарантируют их реализацию для всех пользователей в будущем, но обычно прогнозы сбываются.

Новая функция Gmail

Скоро Gmail для Android научится планировать отправку писем. На это намекают соответствующие строки кода.

Это значит, что владельцы Android-устройств смогут указывать время, когда почтовый клиент отправит письмо. Нововведение наверняка оценят офисные сотрудники. Например, в пятницу вечером нужное письмо получится запланировать на утро понедельника. Так важный текст не потеряется в ящике входящих за выходные, а коллега обязательно его увидит.

Загрузить приложение прямо сейчас получится по ссылке. В противном случае можно дождаться официального обновления.

Впечатлениями по традиции делимся в Телеграм-чате AndroidInsider.