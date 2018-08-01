Бесплатный доступ в интернет появился в центральном парке Якутии

ЯКУТСК , 1 августа. / ТАСС /. Бесплатный доступ в интернет появился в центральном парке культуры и отдыха Якутска. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Бесплатный интернет по технологии wi-fi стал доступен сразу в пяти местах парка, которые обозначены специальными табличками", — сказал собеседник агентства. По его словам, каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 150 метров, и переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации. Чтобы подключиться к интернету, достаточно выбрать нужную сеть в списке доступных, открыть браузер и авторизоваться.

"Открытие новой точки доступа стало возможным в рамках реализации «Проектного офиса» города Якутска по направлению «Комфортный город», — пояснили в пресс-службе. В горадминистрации отметили, что в дальнейшем организаторы проекта планируют увеличить зону охвата.

"Нами соблюдены все требования законодательства об информационных технологиях и защите информации, и каждый абонент при подключении должен авторизоваться путем смс-сообщения, или же с помощью известных социальных сетей", — пояснил руководитель проекта «Бесплатный wi-fi» Николай Ушницкий. Согласно статистике, новой услугой в парке уже успели воспользоваться свыше 1,5 тыс. посетителей.

Советник главы города Наталья Членова заметила, что в следующем году бесплатный беспроводной доступ в интернет должен появиться и на других общественных пространствах. Ранее точки доступа к wi-fi появились в Якутске на территории Старого города.