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Бесплатный доступ в интернет появился в центральном парке Якутии
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Бесплатный доступ в интернет появился в центральном парке Якутии 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Якутия Инфо
ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Бесплатный доступ в интернет появился в центральном парке культуры и отдыха Якутска. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"Бесплатный интернет по технологии wi-fi стал доступен сразу в пяти местах парка, которые обозначены специальными табличками", — сказал собеседник агентства. По его словам, каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 150 метров, и переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации. Чтобы подключиться к интернету, достаточно выбрать нужную сеть в списке доступных, открыть браузер и авторизоваться.
"Открытие новой точки доступа стало возможным в рамках реализации «Проектного офиса» города Якутска по направлению «Комфортный город», — пояснили в пресс-службе. В горадминистрации отметили, что в дальнейшем организаторы проекта планируют увеличить зону охвата.
"Нами соблюдены все требования законодательства об информационных технологиях и защите информации, и каждый абонент при подключении должен авторизоваться путем смс-сообщения, или же с помощью известных социальных сетей", — пояснил руководитель проекта «Бесплатный wi-fi» Николай Ушницкий. Согласно статистике, новой услугой в парке уже успели воспользоваться свыше 1,5 тыс. посетителей.
Советник главы города Наталья Членова заметила, что в следующем году бесплатный беспроводной доступ в интернет должен появиться и на других общественных пространствах. Ранее точки доступа к wi-fi появились в Якутске на территории Старого города.
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