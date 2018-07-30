Обзор инцидентов безопасности за период с 23 по 29 июля 2018 года

Одним из наиболее обсуждаемых событий прошедшей недели стало сообщение о компрометации хакерской группировкой Dragonfly или Energetic Bear, предположительно связанной с российскими властями, компьютерных сетей американских энергокомпаний. Для данной цели злоумышленники взломали сети партнеров предприятий, связанных контрактами на обслуживание сетевой инфраструктуры, и украли необходимые пароли, с помощью которых смогли получить доступ к компьютерам диспетчерских служб.

Иран и На предыдущей неделе Национальный центр контрразведки и безопасности США обнародовал доклад, согласно которому Китай Россия проводят кампании по кибершпионажу, направленные на технологические фирмы, производственные предприятия и оборонных подрядчиков с целью хищения интеллектуальной собственности и коммерческих секретов.

Эксперты FireEye обнаружили новую вредоносную кампанию, направленную на пользователей в Украине . Злоумышленники эксплуатируют старые уязвимости в пакете Microsoft Office для внедрения бэкдора Felixroot, предназначенного для шпионажа и хищения файлов. Вредоносное ПО Felixroot инфицирует целевые системы через фишинговые письма с вредоносным вложением. Вложение представляет собой документ со встроенным эксплоитом (к примеру, Seminar.rtf), посвященный семинару по защите окружающей среды.

Аналитики компании Group-IB выявили сеть бухгалтерских сайтов, заражавших посетителей банковскими троянами Buhtrap и RTM, нацеленными на атаку юридических лиц. Три ресурса, появившихся в апреле этого года, уже успели посетить, по самым скромным подсчетам, 200 000 человек. Жертвами таргетированной атаки хакеров стали финансовые директоры, юристы, бухгалтеры и другие специалисты, использующие в своей работе системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), платежные системы или криптокошельки.

24 июля американское представительство одного из крупнейших в мире грузоперевозчиков COSCO стало жертвой кибератаки, в ходе которой внутренние сети компании оказалась заражены вымогательским ПО. В результате системы вышли из строя, что повлекло за собой сбой в работе телефонной сети и почтовых серверов. О каком именно вымогательском ПО идет речь, компания не сообщила.

Владельцы маршрутизаторов D-Link и Dasan по-прежнему остаются объектом пристального внимания хакеров. В частности, исследователи из компании eSentire Threat Intelligence зафиксировали новую операцию по созданию ботнета из уязвимых маршрутизаторов D-Link 2750B и Dasan GPON, работающих под управлением прошивки GPON. По словам экспертов, атака длилась порядка 10 часов. Злоумышленники попытались проэксплуатировать уязвимость CVE-2018-10562, присутствующую в маршрутизаторах с версией прошивки ZIND-GPON-25xx.

Американская компания LifeLock, специализирующаяся на защите интернет-пользователей от кражи личности, допустила утечку данных своих клиентов. Проблема возникла из-за уязвимости на сайте компании, позволявшей любому желающему с помощью браузера индексировать электронные адреса, связанные с учетными записями миллионов клиентов, а также отписывать пользователей от любой связи с компанией. С помощью указанной уязвимости злоумышленники могли собирать данные клиентов и использовать их для целенаправленного фишинга, прикрываясь брендом LifeLock.