«Ростелеком» предлагает новые тарифы мобильной связи для малого бизнеса

«Ростелеком» запустил единую федеральную тарифную линейку1 мобильной связи «Вызов» с безлимитными голосовыми звонками на всех операторов России и популярными сервисами с обнуленным трафиком мобильного интернета. Предложение разработано специально для компаний малого и среднего бизнеса.

Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях пользуются по работе, теперь полностью безлимитные. В новой тарифной линейке предусмотрена постоплатная система и перенос неизрасходованных гигабайт трафика мобильного интернета на следующий месяц.

Предложение выгодно компаниям, которые оплачивают сотрудникам мобильную связь по тарифам для физических лиц. Подключение для предпринимателя возможно от одного номера, — как с новым номером, так и с бесплатным сохранением и переводом своего текущего номера в сеть «Ростелекома». Подключить к тарифам можно всех своих сотрудников, а также членов семьи.

«Мы пересмотрели подходы к ценообразованию и работе по сопровождению клиентов, чтобы создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса», — говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. — Впервые на рынке предприниматель получает безлимитные звонки на любых операторов с безлимитными мобильными приложениями».