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Google бесплатно раздает интернет 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Google запустила в Нигерии сервис публичных беспроводных точек доступа к Сети Google Station. Бесплатный Интернет появится в зонах высокого скопления людей, таких как торговые центры, аэропорты и школы. На данный момент сервис работает в пяти местах крупнейшего города страны — портового Лагоса, в котором проживает свыше 13 млн человек.
К концу следующего года компания обещает расширить географию деятельности проекта ещё примерно на 200 точек в городах Порт-Харкорт, Абуджа, Кадуна, Ибадан и Энугу. Средняя скорость интернет-соединения в стране составляет 1,86 Мбит/с, тогда как Google Station обеспечивает 30 Мбит/с.
Источник: Google
Фото: Google
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