Google запретила размещать майнеры криптовалют в Play Store

Google запретила размещать майнеры криптовалют для Android-устройств, а также приложения, полностью повторяющие функционал других программ, в интернет-магазине Google Play Store.

Политика Google по данному вопросу похожа на политику Apple , которая по-прежнему разрешает размещать приложения для майнинга через облачные сервисы, однако запретила программы для добычи виртуальной валюты непосредственно на устройствах.

«Запрещено публиковать приложения, предназначенные для майнинга криптовалют на устройствах. Приложения, регулирующие майнинг криптовалют дистанционно, разрешены», — отмечается в обновленной политике Google.

Запрет на размещение майнеров в Play Store появился вскоре после удаления из интернет-магазина Chrome расширений, позволяющих добывать криптовалюту в браузере. В апреле 2018 года компания прекратила добавлять новые расширения для майнинга, а в июне удалила из своего сервиса уже существующие.

Помимо этого, Google запретила размещать приложения, полностью повторяющие функционал других программ.

«Запрещено публиковать приложения, которые полностью повторяют другие приложения, уже размещенные в Google Play. Каждое приложение должно предоставлять уникальный контент или услугу», — отметили в Google.

Таким образом, из магазина пропадут приложения, созданные автоматическими инструментами, с помощью шаблонов или от имени других лиц.

Компания также запретила приложения, предназначенные только для показа рекламных объявлений, например, программы, отображающие рекламу, каждый раз, когда пользователь нажимает на экран или взаимодействует с приложением каким-либо другим способом.