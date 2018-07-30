Лекарство для MacBook Pro: как решить проблемы с ноутбуком Apple

Пользователи Apple обратили внимание на некорректную работу в ноутбуках MacBook Pro старшей модели, релиз которой состоялся 12 июля. Компания согласилась с замечанием и исправила его, а также несколько других недостатков.

Перегрев флагманской модели. Выяснилось, что из-за перегрева новый MacBook Pro 15 на шестиядерном процессоре Intel Core i9 не может работать с максимальной скоростью. Его тактовая частота 2,9–4,8 ГГц, благодаря чему производительность ноутбука должны была стать на 70% выше предыдущей модели. Но блогер Дейв Ли заметил, что по мере того, как нагревается ноутбук, его производительность падает. В опубликованном на его YouTube-канале обзоре он показал, что ускорить работу устройства можно, искусственно охладив его в морозилке. В работе с 13-дюймовой версии, которая в старшей конфигурации комплектуется четырехъядерным Core i7 с частотой 2,7–4,5 ГГц, подобных проблем нет.

В новых устройствах Apple часто находят недостатки — слезает краска, они теряют связь, гнутся. Но обычно в итоге всему виной оказывается перфекционизм покупателей «яблочной» продукции. Но на этот раз брак, видимо, оказался массовым — Apple пришлось извиниться за проблему в работе устройства. Представители компании подтвердили, что дополнительное тестирование рабочих нагрузок показало необходимость дополнить ПО кодом для системы охлаждения. Разработчики добавили его в свежую версию macOS — High Sierra 10.13.6 — и заверили, что после установки обновления ноутбуки будут выдавать заявленные показатели работы.

Резервирование данных. В последней линейке моделей Apple удалила разъем для восстановления данных. Это заметили специалисты сообщества по ремонту техники iFixit.

Еще в 2016 году с появлением первого поколения MacBook Pro c сенсорной панелью Touch Bar появились опасения, что восстановление данных будет невозможно из-за того, что несъемные SSD-диски припаяны к системной плате. Но благодаря специальному прибору для восстановления данных такая возможность сохранялась. В новой модели разработчики устранили порт для извлечения данных на материнской плате, и в случае поломки материнской платы, данные нельзя будет извлечь. При этом, перенос данных с рабочего устройства на другой MacBook по-прежнему возможен, а чтобы избежать утери данных, пользователю придется чаще сохранять данные в систему резервного копирования Time Machine.

Клавиатура «бабочка». Еще одна проблема нового поколения ноутбуков Apple Macbook Pro связана с клавиатурой. Недавно Apple заявила, что продлевает срок действия гарантии на поломку клавиатуры с Touch Bar своего флагманского ноутбука до четырех лет. На презентации нового устройства было объявлено, что механизмом «ножницы» в клавишах MacBook Pro 2015 года заменили механизмом «бабочка», и теперь они в четыре раза чувствительнее реагируют на прикосновения, благодаря чему набор текста должен стать тише и комфортнее. Но все те же специалисты iFixit установили, что в новых ноутбуках механизм каждой кнопки помещен в специальный силиконовый чехол. Это действительно снижает уровень шума при нажатии, однако может стать причиной полного залипания клавиш. Данное неудобство проявилось у моделей Macbook Pro, выпускаемых с 2016 года, и Apple увеличила для них гарантийный срок, чтобы пользователям не приходилось менять ноутбук из-за вышедшей из строя клавиатуры.

Ранее, в декабре 2017 эксперты по безопасности обнаружили уязвимость в операционной системе macOS High Sierra 10.13.1, которая позволяла любому пользователю Mac получить права системного администратора и доступ к любым данным устройства, включая системные файлы, даже не вводя пароль. Тогда Apple удалось устранить ошибку менее чем через 24 часа.

Читайте также

Баги Apple: как проверить безопасность iPhone и Mac