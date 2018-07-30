Киберпреступники похитили у блокчейн-платформы KIKICO $7,7 миллионов

Киберпреступники выбрали себе очередную жертву из мира блокчейн-платформ. На этот раз была атакована KIKICO, у которой злоумышленники похитили $7,7 миллионов. Руководство проекта пообещало вернуть средства всем пострадавшим пользователям.

Сообщается, что атакующие заполучили прямой доступ к смарт-контракту токена KickCoin и приватный ключ его владельца.

В итоге злоумышленникам удалось украсть 70 миллионов монет KICK, что эквивалентно 7,7 миллионам долларов США.

Первыми о киберинциденте сообщили пользователи платформы, которые обнаружили, что из их кошельков пропали токены. Разработчикам понадобилось несколько часов, чтобы взять ситуацию под свой контроль и заменить украденный секретный ключ. Доступ к смарт-контракту также был восстановлен.

Пользователей заверили, что все утерянные средства обязательно будут компенсированы.

А несколько дней назад киберпреступники получили доступ к ресурсам, принадлежащим криптовалютной бирже Waves DEX и блокчейн-платформе Waves. К счастью, как сообщает гендиректор платформы, разработчикам удалось вернуть контроль над доменами.

Киберинцидент произошел во вторник, 24 июля, злоумышленники использовали фишинговую схему, чтобы инициировать целевую кибератаку.