Ещё
Мобильный банк ВТБ награжден премией «Рейтинг Рунета»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильный банк ВТБ награжден премией «Рейтинг Рунета» 

РЖД-Партнер 10 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Эксперты премии отметили достижения команды ВТБ в области дизайна пользовательских интерфейсов и внедрения новых технологий мобильного банкинга.
Число пользователей приложения ВТБ-Онлайн за последний год удвоилось — с 2,1 до 3,9 млн человек. Клиенты не только просматривают баланс счетов, но и всё активнее совершают операции. Оборот переводов и платежей в мобильном банке за год вырос в 2,2 раза. В частности, платежи за сотовую связь — на 87%, за услуги ЖКХ — на 98%, переводы по номеру телефона — в 2,8 раза.
Также пользователи оценили новые функции и дизайн приложения: c начала года оценка ВТБ-Онлайн в AppStore поднялась до 4,8, в Google Play — до 4,1.
Всероссийская ежегодная премия «Рейтинг Рунета» вручается с 2010 года. Основными критериями оценки проектов являются дизайн, юзабилити и удобство совершения покупки. Лучшие сайты и приложения страны в 36 номинациях определяют 298 экспертов отрасли и все пользователи интернета в рамках народного голосования.
В апреле мобильное приложение ВТБ вошло в ТОП-3 ежегодного рейтинга банковских приложений для физических лиц по удобству и функциональности, проводимого компанией USABILITYLAB. Скачать ВТБ-Онлайн можно по ссылкам: для iOS, для Android.
РЖД-Партнер: последние новости
Представитель системы Платон: замена бортовых устройств будет бесплатна для грузоперевозчиков Строители уложили первые рельсы на железнодорожной части Крымского моста Россия выиграла в ВТО спор с Украиной о вагонах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня11
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко123
«Армата» оказалась ненужной российской армии149
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
Россиянам окончательно испортили лето55
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение