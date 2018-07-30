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Вести.net: «ВКонтакте» тестирует собственную платежную систему
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Вести.net: «ВКонтакте» тестирует собственную платежную систему 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«ВКонтакте» впервые позволила пользователям расплачиваться с помощью своей платежной системы в офлайне. Российская соцсеть протестировала VK Pay на фестивале «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге. Такой способ оплаты принимали многие магазины, сувенирные лавки и кафе.
Чтобы купить что-нибудь с помощью VK Pay пользователю нужно было отсканировать QR-код, ввести сумму и подтвердить оплату. В приложении продавца в этот же момент отображалось информация о поступлении денег.
Любопытно, что пока «ВКонтакте» не говорит когда подобная опция станет доступна вне тестовых площадок вроде собственного фестиваля, хотя очевидно, что такие планы есть. Представители компании говорят, что изучают пример китайцев.
А еще в эти выходные стало известно, как будет выглядеть интерфейс очков дополненной реальности одного из самых скрытных стартапов в этой области, Magic Leap. Подробности — в программе Вести.net.
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