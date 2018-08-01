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Google запретила выпускать смартфоны Android с тремя вырезами под камеру
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Google запретила выпускать смартфоны Android с тремя вырезами под камеру 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Google запретила выпускать смартфоны Android с тремя вырезами под камеруGoogle опубликовала в блоге для разработчиков рекомендации по созданию приложений с оптимизацией под смартфоны и планшеты с вырезами в дисплеях.
Однако есть одно «но» — количество вырезов ограничено. Их должно быть не более двух, и каждый из них может быть расположен сверху и снизу. По бокам их использование категорически запрещено.
Если ограничение будет нарушено, гаджет лишится сертификации Google Play, а также лишится доступа ко всем сервисам компании. Включая YouTube.
Разумеется, это лишь теоретические ограничения. На деле ещё никто не сделал больше двух вырезов под камеру. И слава богу.
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