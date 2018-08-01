Google запретила выпускать смартфоны Android с тремя вырезами под камеру

Google запретила выпускать смартфоны Android с тремя вырезами под камеруGoogle опубликовала в блоге для разработчиков рекомендации по созданию приложений с оптимизацией под смартфоны и планшеты с вырезами в дисплеях.

Однако есть одно «но» — количество вырезов ограничено. Их должно быть не более двух, и каждый из них может быть расположен сверху и снизу. По бокам их использование категорически запрещено.

Если ограничение будет нарушено, гаджет лишится сертификации Google Play, а также лишится доступа ко всем сервисам компании. Включая YouTube.

Разумеется, это лишь теоретические ограничения. На деле ещё никто не сделал больше двух вырезов под камеру. И слава богу.