«Свободные новости» запустили рассылку. Как на нее подписаться?

«Свободные новости» запустили рассылку самых важных и интересных новостей, текстов и видео по электронной почте. Пока письма из редакции получают подписчики электронной версии «Газеты недели в Саратове », но теперь такая возможность есть у всех читателей нашего сайта.

Зачем она нужна?

Мы сейчас присутствуем практически на всех площадках, где распространяется новостной контент. У нас есть группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram и микроблог в Twitter. Развиваем сразу три канала в YouTube и один в Telegram. Часть сюжетов и текстов мы производим эксклюзивно для площадок в соцсетях, то есть на сайте fn-volga.ru они уже не публикуются. Электронная почта сейчас есть практически у всех, поэтому мы решили запустить рассылку, чтобы читателям не нужно было далеко ходить. Сейчас рассылка — это три самых важных инфоповода, видео и рубрика «Ого!»

Как подписаться?

На каждой внутренней странице есть специальная форма, куда нужно ввести имя и адрес электронной почты. Вам придет письмо, где нужно нажать ссылку, что вы согласны получать рассылку. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» (такое бывает с почтовыми ящиками на gmail.com).

Выглядит форма так. И на этой странице она тоже есть.

А обязательно писать свое имя?

Имя нужно, чтобы мы могли к вам обращаться. Можете написать псевдоним или прозвище. В нашей базе уже есть пользователь «Пупусечка».

Как часто будут приходить письма?

Мы планируем рассылать письма в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и, возможно, субботу.