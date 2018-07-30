«Свободные новости» запустили рассылку. Как на нее подписаться? 

«Свободные новости» запустили рассылку самых важных и интересных новостей, текстов и видео по электронной почте. Пока письма из редакции получают подписчики электронной версии «Газеты недели в Саратове», но теперь такая возможность есть у всех читателей нашего сайта.
Зачем она нужна?
Мы сейчас присутствуем практически на всех площадках, где распространяется новостной контент. У нас есть группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram и микроблог в Twitter. Развиваем сразу три канала в YouTube и один в Telegram. Часть сюжетов и текстов мы производим эксклюзивно для площадок в соцсетях, то есть на сайте fn-volga.ru они уже не публикуются. Электронная почта сейчас есть практически у всех, поэтому мы решили запустить рассылку, чтобы читателям не нужно было далеко ходить. Сейчас рассылка — это три самых важных инфоповода, видео и рубрика «Ого!»
Как подписаться?
На каждой внутренней странице есть специальная форма, куда нужно ввести имя и адрес электронной почты. Вам придет письмо, где нужно нажать ссылку, что вы согласны получать рассылку. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» (такое бывает с почтовыми ящиками на gmail.com).
Выглядит форма так. И на этой странице она тоже есть.
А обязательно писать свое имя?
Имя нужно, чтобы мы могли к вам обращаться. Можете написать псевдоним или прозвище. В нашей базе уже есть пользователь «Пупусечка».
Как часто будут приходить письма?
Мы планируем рассылать письма в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и, возможно, субботу.