Сибирский такси-сервис inDriver вышел на рынок грузоперовозок

Тестирование новых услуг началось еще в первой половине 2018 года в городах Сибири и Дальнего Востока, теперь услуги запущены в 18 городах. Получить услугу можно через приложение. Сейчас с сервисом сотрудничают около 35 тысяч водителей грузовиков и спецтехники.

Выход сервиса такси на рынок грузоперевозок не первый в отрасли. Подобные услуги оказывает также компания «Максим». Gett имеет собственную службу доставки, а агрегатор такси «Ситимобил» инвестировал в сервис грузоперевозок и автоэвакуаторов gg.