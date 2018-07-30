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Сибирский такси-сервис inDriver вышел на рынок грузоперовозок
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Сибирский такси-сервис inDriver вышел на рынок грузоперовозок 

RB.ru 12 часов назад
Тестирование новых услуг началось еще в первой половине 2018 года в городах Сибири и Дальнего Востока, теперь услуги запущены в 18 городах. Получить услугу можно через приложение. Сейчас с сервисом сотрудничают около 35 тысяч водителей грузовиков и спецтехники.
Выход сервиса такси на рынок грузоперевозок не первый в отрасли. Подобные услуги оказывает также компания «Максим». Gett имеет собственную службу доставки, а агрегатор такси «Ситимобил» инвестировал в сервис грузоперевозок и автоэвакуаторов gg.
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